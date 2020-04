Calciomercato Milan – Occhi su Leone della Sampdoria: ma c’è concorrenza

CALCIOMERCATO MILAN -“Le condizioni poste dal club blucerchiato per trattare il giocatore partono da 5 milioni di euro. Naturalmente la cifra non si riferisce al solo valore di Kevin – impossibile per un 2005 – ma va contestualizzata all’interno di un’operazione di mercato che possa coinvolgere anche calciatori della prima squadra”. Parole di Gianluca Virzì, agente del baby prodigio della Sampdoria Kevin Leone, centrocampista offensivo classe 2005.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul giocatore ci sarebbe l'interesse di Milan, Juventus e Wolfsburg. Una grandissima attenzione ed una cifra decisamente esagerata se si considerano i soli 15 anni del ragazzo. I rossoneri, dunque, dimostrano di guardare al futuro, ma ci sarà da battere una concorrenza folta e agguerrita.