Calciomercato Milan – Asta inglese per Piatek: il Tottenham offre di più

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Krzysztof Piatek dovrebbe finire in Premier League: Aston Villa e West Ham lo vorrebbero, ma senza spendere più di 28-30 milioni di euro. Il Tottenham di José Mourinho, però, alle prese con l’infortunio di Harry Kane, potrebbe spingersi fino a 35 milioni di euro per il ‘Pistolero‘ polacco del Milan. Per tutte le altre idee e mosse del Diavolo in questa sessione invernale di calciomercato, continua a leggere >>>

