Calciomercato Milan – Piatek, sempre più vicina la sua cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, prende in esame il futuro di Krzysztof Piatek. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic gli spazi per il polacco si ridurranno inevitabilmente, e dunque prende sempre più quota l’ipotesi della Premier League.

Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati contatti con tre squadre inglesi: l’Aston Villa, il West Ham e il Tottenham, che sarebbe già pronto a fare un’offerta. Il Milan è disposto a cedere Piatek e si accontenterebbe di 30 milioni di euro, cioè il minimo indispensabile per recuperare la spesa effettuata un anno per acquistarlo dal Genoa. I rossoneri per non registrare una minusvalenza a bilancio devono incassare almeno 28 milioni di euro, cifra che sembra comunque alla portata dei club citati. Attenzione anche al Bayer Leverkusen e al Siviglia, ma alla fine come sempre sarà il calciatore a decidere il suo futuro.

Insomma, potrebbe concludersi a breve la storia d’amore tra Milan e Piatek che era iniziata nel migliore dei modi. Nei primi sei mesi di Krzysztof con la maglia rossonera, infatti, l’attaccante è stato decisivo con nove reti in campionato, tra cui la doppietta in casa dell’Atalanta e alla rete della Juventus, ma in questa stagione c’è stato un netto in calo. Piatek non solo non ha segnato in nessuna amichevole disputata, ma ha totalizzato solo 4 reti in 18 gare ufficiali in questa stagione, di cui tre su rigore. La sensazione è che l’ex Genoa abbia bisogno di cambiare aria per rigenerarsi, e l’Inghilterra potrebbe essere la destinazione giusta. Intanto Armani alimenta le voci su una possibile cessione del Milan a Arnault. Le ultime, continua a leggere >>>

