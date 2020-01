Calciomercato Milan – Piatek, pronta l’offerta del Tottenham: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Ci sono delle novità importanti su Krzysztof Piatek. Secondo quanto viene riportato dal The Sun, il Tottenham nelle prossime ore sarebbe pronto a presentare la prima offerta al Milan per il polacco, anche perchè c’è la necessità di sostituire il prima possibile Harry Kane, che potrebbe stare lontano a lungo dal rettangolo verde per un infortunio. Gli Spurs, inoltre, sarebbero anche disposti ad accontentare la richiesta di 27 milioni di euro che il Milan ha fatto nei giorni scorsi. Intanto spunta un nome nuovo per l’attacco rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android