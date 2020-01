Calciomercato Juventus – Arsenal ed Everton ci provano per Rabiot

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese giunto alla Juventus la scorsa estate dopo aver terminato il suo contratto con il PSG, potrebbe già fare i bagagli in questa sessione invernale di calciomercato.

Rabiot, infatti, finora ha messo insieme 12 presenze, per un totale, però, di appena 711′ sul terreno di gioco. Per Maurizio Sarri, tecnico bianconero, non è una prima scelta. L’ingaggio del mediano transalpino, però, è molto alto e, pertanto, la Juventus potrebbe valutare l’idea di cederlo ora perché, così facendo, metterebbe a segno anche una bella plusvalenza per un giocatore costato zero euro.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, sulle tracce di Rabiot ci sarebbero due compagini di Premier League, l’Everton di Carlo Ancelotti e l’Arsenal di Mike Arteta. Per Rabiot, che non ha convinto fino in fondo a Torino, si parla di una richiesta di 25-30 milioni di euro. Per una tale cifra, il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, darebbe il via libera alla sua cessione.

Intanto, perso Dejan Kulusevski, che ha scelto proprio la ‘Vecchia Signora‘, l’Inter si sta rimettendo in carreggiata e si prepara a piazzare un gran colpo di mercato a gennaio: per le ultime sui nerazzurri, continua a leggere >>>

