Calciomercato Juventus – Domani le visite mediche di Kulusevski

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, domani mattina Dejan Kulusevski, classe 2000, attaccante esterno svedese di proprietà dell’Atalanta ma, in questa stagione, in prestito al Parma (4 gol e 7 assist in 19 gare tra Serie A e Coppa Italia finora), svolgerà al ‘J-Medical‘ di Torino le visite mediche con il suo nuovo club, la Juventus.

Kulusevski, che dovrebbe comunque rimanere al Parma fino al termine del campionato (salvo diversi accordi, poi, tra Juventus e ducali), ha preferito la ‘Vecchia Signora‘ all’Inter: i bianconeri, per strappare il talento svedese all’Atalanta, pagheranno 35 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 9 milioni di bonus. Il calciatore firmerà un accordo da 2,5 milioni di ingaggio a stagione a salire per un contratto fino al 30 giugno 2024.

L’Inter, intanto, non rimane di certo a guardare e, nel frattempo, prepara due grande operazioni di calciomercato tra gennaio e giugno: per le ultime sui nerazzurri, continua a leggere >>>

