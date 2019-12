Calciomercato Juventus – Colpo Kulusevski: cifre e dettagli dell’affare

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Dopo essersi fatta beffare dal Borussia Dortmund nella corsa ad Erling Braut Haaland, bomber norvegese classe 2000 che ha respinto gli assalti bianconeri per proseguire la sua carriera in Bundesliga, la Juventus si è rifatta piazzando, di fatto, un gran colpo di mercato.

La ‘Vecchia Signora‘, infatti, ha chiuso con l’Atalanta, legittima proprietaria del suo cartellino, l’acquisto di Dejan Kulusevski, anch’egli del 2000, svedese di origine macedone, che, in questa stagione, in prestito al Parma, ha finora segnato 4 gol e fornito 7 assist in 17 gare di Serie A.

Kulusevski si trasferirà alla Juventus a giugno, terminando il campionato in Emilia. A meno che, alla fine, non si decida di anticipare il suo arrivo sotto la Mole a gennaio con la Juventus che, come parziale contropartita, manderebbe il croato Marko Pjaca alla corte di Roberto D’Aversa.

Il D.S. Fabio Paratici, sfruttando gli ottimi rapporti con l’Atalanta, ha bruciato la concorrenza dell’Inter, che sembrava essere davvero ad un passo dal talento scandinavo: la Juventus, per Kulusevski, pagherà circa 35 milioni di euro più di 9 di bonus, divisi in facili ed un po’ più complicati. Al calciatore un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2024, per un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti l’anno più bonus.

Kulusevski dovrebbe svolgere le visite mediche con la Juventus tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020.

