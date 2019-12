Calciomercato Fiorentina – Pedullà: “Apertura totale di Cutrone”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha spiegato come si avvicini a grandi passi il ritorno di Patrick Cutrone, centravanti classe 1998, in Italia. Cutrone, nato e cresciuto calcisticamente nel Milan, può approdare alla Fiorentina del nuovo tecnico Giuseppe Iachini.

Un’esperienza, quella al Wolverhampton, fin qui non troppo ricca di soddisfazioni. Meglio: non in linea con le aspettative di Cutrone. Ora l’attaccante sta valutando concretamente la possibilità di tornare in Italia, la Fiorentina ha fatto un sondaggio approfondito già dieci fa incassando l’apertura totale di Cutrone – ha riferito Pedullà sul proprio sito web ufficiale -. C’è accordo sulla formula, prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto, ora serve che il club inglese scenda dai 20 milioni iniziali di valutazione a una cifra non superiore ai 15-16 milioni. Ci sono i margini per andare avanti”.

Il Milan, invece, per risolvere i problemi del proprio reparto avanzato, sta pensando, concretamente, al ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Per le ultime sullo svedese, continua a leggere >>>

