Milan, Nesti: “Il problema vero è l’attacco. Cutrone? Venduto a troppo poco”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista Carlo Nesti, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha espresso la propria opinione sull’attacco del Milan: “Il vero problema del Milan resta l’attacco, che è da zona retrocessione. Il peccato originale è stato partire con il solo Piatek come attaccante centrale. Rafael Leao non lo è e Cutrone è stato venduto a troppo poco. Suso? In effetti sta deludendo. Non è la prima volta che incontra problemi durante la sua avventura al Milan”. Per risolvere questi problemi i rossoneri puntano Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si avvicina, continua a leggere >>>

