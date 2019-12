Calciomercato Fiorentina – C’è l’offerta per Cutrone: le ultime

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Un ritorno in Italia che avrebbe del clamoroso, a pochi mesi dal suo passaggio dal Milan al Wolverhampton. Il calciatore in questione è Patrick Cutrone, ceduto dai rossoneri in estate per 18 milioni di euro. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira Cutrone potrebbe dunque ritornare in Patria perché seguito con molto interesse dalla Fiorentina. La Viola avrebbe anche presentato un’offerta ai ‘Wolves’ di prestito oneroso pari a 2 milioni con diritto di riscatto a 16. Il club inglese così ricaverebbe per intero l’esborso economico fatto in estate per lui. Intanto Zlatan Ibrahimovic sembra essere sempre più vicino al ritorno al Milan, continua a leggere >>>

