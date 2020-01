Calciomercato Fiorentina – Fatta per Cutrone: l’attaccante torna in Serie A

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal sito web ufficiale di ‘Sky Sport‘, tutto fatto per il trasferimento di Patrick Cutrone alla Fiorentina dopo le frenate dei giorni scorsi.

Nelle ultime ore la trattativa tra il club viola ed il Wolverhampton, proprietario del cartellino dell’attaccante italiano, è nuovamente tornata nel vivo e l’accelerata ha portato ai risultati sperati dalla società presieduta da Rocco Commisso.

Cutrone, dunque, torna nella Serie A italiana dopo appena sei mesi trascorsi in Premier League, con 2 reti in 12 gare giocate in campionato con i ‘Wolves‘. Presto, infatti, è previsto il suo arrivo a Firenze alla corte di Giuseppe Iachini.

Il Wolverhampton, con le sue richieste su modalità e tempistiche di pagamento, aveva rallentato l’operazione per il trasferimento dell’ex rossonero, pagato 18 milioni di euro più bonus la scorsa estate, in maglia viola.

Dubbi superati e, finalmente, Cutrone può riabbracciare il campionato italiano, rinforzando così l’attacco della Fiorentina. Prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro la cifra del suo nuovo trasferimento. Il Milan, invece, guarda in casa Inter per un rinforzo nel settore esterni: per le ultime, continua a leggere >>>

