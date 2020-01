Calciomercato Fiorentina – Di Marzio: “Si sblocca la trattativa per Cutrone”

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, sebbene sia servito qualche giorno di lavoro in più per il trasferimento di Patrick Cutrone alla Fiorentina, adesso ci siamo.

Nei giorni scorsi, infatti, c’era stata una piccola frenata nella trattativa tra il club viola ed il Wolverhampton, proprietario del suo cartellino, ma, ha scritto Di Marzio, nelle prossime ore i club dovrebbero trovare la soluzione a tutti quegli ostacoli che avevano messo in stand-by l’affare.

Si procede ora verso una rapida e positiva soluzione della vicenda. Cutrone, 27 gol in 90 gare con il Milan, club in cui è nato e cresciuto, ha giocato 24 gare per i ‘Wolves‘, tra Premier League (12), Europa League (10) e Coppa di Lega inglese (2), per un totale di soli 860′ in campo, mettendo a segno 3 gol e fornendo 4 assist.

Per ‘TuttoMercatoWeb‘, Cutrone andrà alla Fiorentina in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Intanto il Milan si prepara ad una rivoluzione sul mercato di gennaio. Potrebbe anche via anche Jesús Suso: per scoprire chi lo ha chiesto nelle ultime ore, continua a leggere >>>

