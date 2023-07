VIDEO – Milan, Okafor ha firmato il contratto e lascia la sede | PM News

Noah Okafor ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni. L'attaccante ha lasciato la sede del club

Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 proveniente dal RB Salisburgo, ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni. Il giocatore, autore di 10 gol e 5 assist in32 partite nell'ultima stagione con il suo ormai ex club, ha lasciato 'Casa Milan'. Nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, ecco Okafor che lascia la sede di Via Aldo Rossi