L’ultimo derby di Berlusconi: la coreografia della Curva Sud | VIDEO

L'ultimo derby di Milano, per Silvio Berlusconi al comando del Milan, fu il 2-2 del 20 novembre 2016. La Curva Sud lo omaggiò così. Il video

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017, è morto ieri all'età di 86 anni. Cedette il club rossonero il 13 aprile 2017 ai cinesi, a due giorni dal derby di Milano del girone di ritorno in Serie A. Il suo ultimo derby meneghino, pertanto, risale al 20 novembre 2016, in occasione del 2-2 tra Milan e Inter, quando la Curva Sud Milano lo omaggiò con questo striscione che ricordava tutti i trofei vinti al comando della società. Guarda il video che Licia Ronzulli ha messo su 'Twitter'!