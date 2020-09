UFFICIALE – Biglia al Karagümrük: la presentazione | Video

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Biglia, svincolato dopo l’esperienza al Milan, comincia la sua nuova avventura calcistica in Turchia. Da pochi minuti è ufficiale il suo trasferimento al Karagümrük. Ecco il video (in alto) della presentazione ufficiale del centrocampista argentino classe 1986.

Oggi Biglia ha effettuato, e superato, le visite mediche svolte con il club. Una nuova squadra per Biglia, dopo la lunga esperienza in Italia tra Lazio e Milan. In bocca al lupo al calciatore.

CHIESA E MILENKOVIC AL MILAN? IL VIDEO-AGGIORNAMENTO >>>