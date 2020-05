VIDEO MILAN – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex attaccante del Milan ed autore in totale di 175 reti in 322 gare, vinse l’ambito Pallone d’Oro, trofeo istituito da ‘France Football‘ dopo la stagione 2003-2004, caratterizzata da 29 gol in 45 gare in rossonero ed uno Scudetto. Ecco, in questo video, il ricordo di quell’anno e di quella vittoria condiviso in diretta su ‘Instagram‘ con Christian Vieri.

