VIDEO MILAN – Andrea Pirlo, ex centrocampista del Milan, ha raccontato in diretta su ‘Instagram‘ con Nicolò De Devitiis de ‘Le Iene‘ le emozioni provate durante la finale dei Mondiali 2006 contro la Francia, vinta dagli azzurri di Marcello Lippi ai calci di rigore. Ecco le parole di Pirlo in questo video.

