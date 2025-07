Parma, alla scoperta del giovane nuovo allenatore Cuesta | VIDEO

Carlos Cuesta, appena 29 anni, è il nuovo allenatore del Parma: subentra a Cristian Chivu. Giovanissimo, ma già tanta esperienza! Il video

Il 29enne spagnolo Carlos Cuesta è stato scelto dal Parma come nuovo allenatore al posto di Cristian Chivu. In panchina da quando ha 18 anni, ha lavorato con Atletico Madrid, Juventus e Arsenal. E adesso è pronto per sognare in grande. Conosciamolo meglio nel video di 'GazzettaTV'