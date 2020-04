NESTA: “Al Milan era tutto perfetto, tu dovevi solo pensare a vincere”

VIDEO MILAN – Alessandro Nesta ha parlato in diretta Instagram con il suo ex compagno di Nazionale Fabio Cannavaro. L’ex numero 13 rossonero ha svelato anche un paio di aneddoti relativi al suo passato al Milan, raccontando la mentalità vincente dell’epoca. Ecco cosa ha detto: “Arrivo al Milan, cosa offre il club? Arrivi e c’è quello che ti fa vedere le case e ti fa scegliere i mobili. Tutto questo non è un regalo, tutto quello che ti danno è perché non devi avere pensieri. Tu devi solo pensare a vincere, per tutto il resto ci sono loro. Il primo anno abbiamo vinto la Champions League, allora ho pensato ‘adesso vivo di passato’. In estate prendono Jaap Stam, l’altro vicino a me era Maldini. Per rimanere 10 anni lì devi lavorare, se no non ci rimani anche se sei stato bravo”.

