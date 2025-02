Monza, Keita Balde ultimo colpo di mercato del Condor Galliani | VIDEO

Il Monza ha tesserato lo svincolato Keita Balde, ex attaccante di Lazio, Monaco e Inter: una mano in più nella difficile missione salvezza

Il Monza, il cui amministratore delegato è l'ex rossonero Adriano Galliani, ha tesserato lo svincolato Keita Balde. Per l'ex attaccante di Lazio, Monaco e Inter contratto fino al prossimo 30 giugno. Darà una mano in più alla squadra allenata da un altro ex Milan, Alessandro Nesta, nella difficile missione salvezza. Guarda il video della presentazione del giocatore