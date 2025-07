Milan, senti Kroos: “Modric fisicamente in calo. Ma con quel piede …” | VIDEO

Toni Kroos, ex compagno di squadra di Luka Modric nel Real Madrid, ha parlato del croato, nuovo acquisto del Milan in questo mercato estivo

Il croato Luka Modric è il grande colpo di mercato del Milan e chi meglio del suo ex compagno al Real Madrid Toni Kroos poteva commentare questo trasferimento. Il tedesco, nell'intervista realizzata per Sportweek come testimonial del marchio Marc O'Polo, ha detto la sua su Modric, parlando sia delle sue condizioni fisiche, che delle sue immense qualità tecniche. Guarda il video