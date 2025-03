Milan, quanto manca Saelemaekers! Ceduto per un motivo | VIDEO

Alexis Saelemaekers, ceduto in estate in prestito dal Milan alla Roma, sta brillando in giallorosso: il confronto con Rafael Leão è impietoso

Alexis Saelemaekers alla Roma sta convincendo tutti: titolare inamovibile per Claudio Ranieri, è già a quota 6 gol in campionato ed è uno dei protagonisti della risalita giallorossa. Al Milan manca proprio un giocatore di equilibrio come lui. Ascolta l'analisi completa nel podcast La Tripletta della Gazzetta dello Sport