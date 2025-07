Milan, quanti gol potrà segnare Camarda a Lecce? L’analisi | VIDEO

Il Milan ha mandato Francesco Camarda in prestito per una stagione a Lecce: ecco quanti gol potrà segnare il classe 2008 in Salento

Il Milan ha scelto di mandare in prestito al Lecce Francesco Camarda, il baby prodigio che quest'anno ha trovato poco spazio in Prima Squadra sotto la gestione di Paulo Fonseca prima e di Sérgio Conceição poi. Il classe 2008 è stato corteggiato da Pantaleo Corvino e sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco: ma quanti gol potrà segnare in Serie A? Il video di 'GazzettaTV'