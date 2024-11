Milan, dal mercato di gennaio potrebbero arrivare dei colpi importanti. Dal Lione in difficoltà ci potrebbero essere nomi importanti

Milan, occasioni di mercato. Il rosso di oltre 500 milioni di euro ha virtualmente condannato il Lione alla retrocessione in Ligue 2. Per evitare un epilogo simile, i francesi sono costretti a vendere in inverno i loro pezzi pregiati. Il video da Gazzetta.it.