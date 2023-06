Milan, i 30 anni di Silvio Berlusconi presidente: 29 trofei | VIDEO

Silvio Berlusconi è morto all'età di 86 anni. È stato proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017: ecco quanto ha vinto

Silvio Berlusconi, attuale proprietario del Monza, è morto oggi all'età di 86 anni. È stato proprietario del Milan per oltre trent'anni, dal 1986 al 2017. Sotto la sua gestione, il Diavolo è diventato dominante, in Italia, in Europa e nel mondo. Ha vinto ben 29 trofei. Vediamo, nel video della redazione di 'GazzettaTV', i successi più importanti, ottenuti con Arrigo Sacchi e gli olandesi, ma anche con Fabio Capello