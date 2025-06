Mercato, Barcellona vicino a Nico Williams: ma come può permetterselo? | VIDEO

Il Barcellona sta per piazzare il colpo Nico Williams dall'Athletic Bilbao in questo mercato estivo: come può farlo con i limiti finanziari?

Il Barcellona vuole aggiungere Nico Williams a Lamine Yamal e al resto della squadra vincitrice della Liga e fermata dall'Inter in semifinale di Champions League in questo mercato estivo: ma come la mettiamo con il rigido tetto salariale imposto dal Fair Play finanziario della Liga? Il video di 'GazzettaTV'