Juventus, il DG Comolli: “Vlahovic è un top player. Però …” | VIDEO

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ex Presidente del Tolosa di RedBird, ha parlato di Dusan Vlahovic e delle sue prospettive in questo calciomercato estivo durante la conferenza stampa tenuta per il suo insediamento nel club bianconero. Ecco, dunque, nel video, le sue dichiarazioni