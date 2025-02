Joao Felix: “Vorrei fare la storia nel Milan come Kaká” | VIDEO

Joao Felix, nuovo attaccante rossonero, si è presentato in conferenza stampa a 'Casa Milan': Ricardo Kaká è sempre stato un suo idolo

Conferenza stampa di presentazione, ieri pomeriggio a 'Casa Milan', per Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 che i rossoneri hanno prelevato in prestito secco dal Chelsea nell'ultimo giorno del calciomercato invernale. Per l'occasione, Joao Felix ha rivelato il suo idolo fosse Ricardo Kaká e come gli piacerebbe poter fare per il Diavolo quanto fatto dal brasiliano. Guarda il video