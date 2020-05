VIDEO MILAN – Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero dal 2001 al 2012, ha ricordato, in diretta su ‘Instagram‘ con Christian Vieri, il gol realizzato, con la maglia dell’Italia, ai Mondiali 2002 in Corea del Sud e Giappone contro la Croazia, successivamente annullato dall’arbitro di quella sfida. Ecco le parole di Inzaghi a Bobo Vieri in questo video.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓