Nel Media Open Day in vista della finale di Champions League contro il PSG, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato chiaro

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile in occasione del Media Open Day in vista della finale di Champions League contro il PSG e ha parlato delle voci che riguardano un suo passaggio in Arabia Saudita. Guarda il video