Garlando: “Inter, Nico Paz sarebbe perfetto. Ma Inzaghi …” | VIDEO

Nico Paz, fantasista del Como, è nel mirino dell'Inter per il prossimo calciomercato estivo. Ne parla Luigi Garlando (La Gazzetta dello Sport)

Nell'ultima puntata de La Tripletta, podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato di calciomercato e di un obiettivo che fa gola all'Inter per la prossima estate. Nico Paz, fantasista del Como, sembrerebbe essere in cima alla lista dei preferiti di Giuseppe Marotta: Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport' spiega perché l'argentino sarebbe perfetto per il centrocampo nerazzurro, anche se le idee tattiche di Simone Inzaghi potrebbero essere un limite. Guarda il video