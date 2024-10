Supermario Balotelli, ex Milan, torna in Italia a 34 anni, reduce dall'ottima esperienza in Turchia con l'Adana. Col Genoa la volta buona?

Supermario Balotelli, ex Milan, torna in Italia a 34 anni, reduce dall'ottima esperienza in Turchia con l'Adana. Stavolta chi sarà? Sarà la volta buona, col Genoa, per fare la differenza in Serie A? Il video da Gazzetta.it.