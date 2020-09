ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO – Thiago Silva, difensore brasiliano classe 1984, presentato ufficialmente dal Chelsea ieri in conferenza stampa. In questa occasione, Thiago Silva ha rivelato un interessante retroscena di mercato. Leonardo, direttore sportivo del PSG, avrebbe voluto confermarlo a Parigi in questa stagione. Vediamo ed ascoltiamo le dichiarazioni dell’ex colonna della retroguardia del Milan in questo video.