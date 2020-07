Calciomercato Roma – Arriva Cavani? La verità sul ‘Matador’ | News

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma, attualmente, è di proprietà di James Pallotta ma, come noto, l’imprenditore statunitense di origine italiana sta cercando di vendere la società al miglior offerente. Le richieste non mancano. Non c’è soltanto Dan Friedkin a volere la Roma: si parla di una cordata sudamericana, con base in Uruguay, pronta a rilevare la società giallorossa ed a presentarsi con un bel biglietto da visita. Questi imprenditori, infatti, vorrebbero portare alla Roma il ‘Matador‘, Edinson Cavani, classe 1987, libero sul mercato dopo la scadenza del suo contratto con il PSG, club che ha lasciato dopo sette stagioni ed oltre 200 gol.

A rivelarlo ad “Ovacion” inserto sportivo di “El Pais” è stato Gastón Fernández, intermediario per Cavani. “C’è questa offerta per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone, che è il fratello e l’agente del giocatore. Se questo gruppo acquista la Roma, vogliono Edinson. Tutto dipenderà dal fatto se riusciranno a prendere la Roma, perché non è facile acquistare un club di quel prestigio”. La Roma riuscirà, dunque, a prendere Cavani? Ai posteri l’ardua sentenza. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>