Calciomercato, perché David sarebbe perfetto per la Juventus | VIDEO

È uno degli attaccanti più ricercati d'Europa. Il motivo? È svincolato e soprattutto segna a raffica. Jonathan David è uno dei pezzi più pregiati di questo calciomercato estivo e diverse squadre di Serie A - specialmente la Juventus - hanno messo gli occhi su di lui. Il canadese è reduce da cinque stagioni di alto livello con il Lille e ora vuole puntare a una big per mettersi in mostra anche sui palcoscenici europei. Ecco perché sarebbe perfetto per il nostro campionato nel video di 'GazzettaTV'