Osimhen, accoglienza da re a Istanbul dai tifosi del Galatasaray | VIDEO

Victor Osimhen, passato in prestito secco per una stagione dal Napoli al Galatasaray, è sbarcato a Istanbul. I tifosi dei 'Cinbom', accorsi in migliaia a dargli il benvenuto all'aeroporto, gli hanno riservato un accoglienza da re. L'attaccante nigeriano ha risposto lanciando cori: guarda il video