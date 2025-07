Calciomercato Napoli, ecco Lang: gol, liti con i tecnici, disco d’oro | VIDEO

Noa Lang arriva al Napoli dal PSV Eindhoven in questa sessione di calciomercato dopo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo

Esterno d'attacco, rapper disco d'oro e un carattere fumantino. Noa Lang è il prescelto di Antonio Conte, in questa sessione estiva di calciomercato, per riempire il buco lasciato da Khvicha Kvaratskhelia a gennaio. L'olandese arriva dalla sua miglior stagione realizzativa: 14 gol e 11 assist. A 26 anni è pronto per il grande passo, direzione Napoli. Guarda il video di 'GazzettaTV' per conoscerlo meglio