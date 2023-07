Calciomercato Milan – Fiducia e sorriso: ecco Okafor a Milano | VIDEO

Noah Okafor, ultimo colpo di calciomercato del Milan, è giunto ieri sera a Milano. Stamattina visite mediche e firma del contratto. Il video

Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, è l'ultimo colpo di calciomercato del Milan in ordine di tempo. In scadenza di contratto con gli austriaci del RB Salisburgo il prossimo 30 giugno 2024, è costato circa 15 milioni di euro. Okafor è giunto ieri sera a Milano. Stamattina, per lui, visite mediche e firma del contratto con il Diavolo. Il video di 'GazzettaTV' con le immagini dell'arrivo di Okafor all'aeroporto di Malpensa Prime