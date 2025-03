Milan, l’obiettivo Krstovic ha una cosa in comune con Mbappé | VIDEO

Nikola Krstovic, attaccante del Lecce e obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo, condivide un primato con Kylian Mbappé

Non è uno scherzo. Nikola Krstovic eguaglia Kylian Mbappé in una classifica particolare. L'attaccante del Lecce, obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo, con 7 gol segnati in questa stagione, è alla pari con il talento francese del Real Madrid nella classifica del maggior numero di tiri tentati: ben 100