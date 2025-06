Calciomercato Milan: da Kiwior a Zinchenko, rivoluzione in difesa | VIDEO

In questo calciomercato estivo il Milan rivoluzionerà il proprio reparto arretrato: i colpi possibili, da Jakub Kiwior a Oleksandr Zinchenko

La difesa del Milan è un cantiere aperto, tra partenze e nuovi possibili arrivi. Cambierà il terzino destro, si rivoluzionerà il blocco centrale e non soltanto. E i nomi nell'agenda di Igli Tare e Massimiliano Allegri sono diversi: da Jakub Kiwior a Oleksandr Zinchenko passando per Guéla Doué, ecco tutti i possibili colpi di calciomercato in questo video di 'GazzettaTV'