Calciomercato Milan – Bruno Fuchs, il prezzo scende: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, giorni fa, dell’interesse del Milan per Bruno Fuchs, classe 1999, difensore centrale brasiliano di proprietà dell’Internacional di Porto Alegre.

Su Bruno Fuchs, prospetto molto interessante, non c’è soltanto il Milan: anche Ajax, Arsenal, Monaco e Inter sono interessate alle sue prestazioni. Finora, però, nessun club ha presentato una proposta ufficiale per l’acquisto del suo cartellino.

Sotto contratto con l’Internacional fino al 31 dicembre 2023, Bruno Fuchs, colosso di 191 centimetri, può sbarcare però in Europa a condizioni favorevoli. Fino a qualche giorno fa il suo prezzo era fissato in 13-15 milioni di euro. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata …

Per via del contesto internazionale, con il mondo del calcio ridimensionato per il coronavirus, ora Bruno Fuchs può essere strappato al suo club con un assegno di 8-10 milioni di euro. Il Milan resta vigile sul ragazzo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>