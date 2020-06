CALCIOMERCATO – Max nel mirino: ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a essere molto attivo sul mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un terzino sinistro che possa dare il cambio a Theo Hernandez e ovviamente si cerca qualcuno che sia giovane e a basso costo. Il nome nuovo è quello di Philipp Max, dell’Augusta. Classe 1993, ha un senso del gol molto spiccato e ha colpito Ralf Rangnick. Sono ben 15 i gol messi a segno con la maglia del club tedesco, in poco più di 150 presenze. Media molto alta per un terzino, media alla Theo Hernandez. Nel video scopriamo di più su di lui. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

