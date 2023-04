Calciomercato – Laudisa: “Ecco il futuro di Vlahovic e Dybala” | VIDEO

Dusan Vlahovic (Juventus) e Paulo Dybala (Roma) possono cambiare maglia nel corso del prossimo calciomercato estivo? Ne parla Carlo Laudisa

Stagione brutta, a livello personale, per Dusan Vlahovic alla Juventus. Fantastica, invece, quella di Paulo Dybala - ex bianconero - nella Capitale, alla corta della Roma di José Mourinho. Per entrambi, ad ogni modo, circolano 'rumors' di calciomercato che li vedono in procinto di cambiare squadra nella prossima annata. Ma come stanno veramente le cose sul serbo e sull'argentino? Ne parla Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', in questo video di approfondimento sul calciomercato