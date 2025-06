Calciomercato Juventus, un rinforzo per reparto: i prescelti | VIDEO

Igor Tudor, allenatore della Juventus, vorrebbe un rinforzo per reparto in questo calciomercato estivo. Nel video, le sue richieste

Dopo la sconfitta per 5-2 contro il Manchester City al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, la Juventus corre ai ripari sul calciomercato. L'allenatore Igor Tudor ha chiesto un rinforzo per reparto. I favoriti sono Leonardo Balerdi dell'Olympique Marsiglia, Éderson dell'Atalanta e Jonathan David del Lille! Guarda il video