Calciomercato Juventus, perché Sancho conviene più di Conceicao | VIDEO

La Juventus, alla caccia di un esterno d'attacco in questo calciomercato estivo, è tra Jadon Sancho e Francisco Conceicao. Il video

Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', confronto due dei possibili candidati per occupare una delle corsie offensive della Juventus in questo calciomercato estivo: da un lato c'è Jadon Sancho, in cerca di riscatto ma con un ingaggio molto alto; dall'altro c'è Francisco Conceicao, che conosce già la Serie A, ma ha un prezzo che potrebbe non essere in linea con i piani della dirigenza bianconera. La video-analisi