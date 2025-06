Calciomercato Inter, quale futuro per Carboni? Chivu può cambiare tutto | VIDEO

Valentín Carboni, tornato all'Inter in questo calciomercato estivo dal Marsiglia dopo un anno di stop, può conquistarsi la Prima Squadra

Il futuro di Valentín Carboni, fantasista mancino dell'Inter in gol contro l'Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club negli U.S.A., è incerto in questa sessione di calciomercato. La speranza di Cristian Chivu è quella di poter veder crescere il talento classe 2005 che lui ha lanciato ai tempi della Primavera, ma molto dipenderà anche dalle sue prestazioni in questo Mondiale. Resterà o finirà in prestito? Guarda il video