Calciomercato Inter – Intesa con Vidal: ora sotto con il Barça | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – L’Inter sta accelerando per mettere le mani su Arturo Vidal, classe 1987, ex centrocampista di Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Monaco attualmente in forza al Barcellona. Club, però, con cui il cileno è arrivato ai ferri corti e, pertanto, lascerà in questa sessione di calciomercato.

Antonio Conte non vede l’ora di poter contare nuovamente su Vidal, che aveva già allenato in passato a Torino. Il tecnico salentino, infatti, lo aveva già chiesto nello scorso mercato di gennaio alla dirigenza del club di Via della Liberazione. Che, però, gli ha portato l’indesiderato Christian Eriksen. Ora, finalmente, i tempi per il matrimonio tra Inter e Vidal sembrano maturi.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il cileno avrebbe già trovato un’intesa con i nerazzurri. La base è un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, con opzione sulla terza stagione. L’ingaggio sarebbe di 6 milioni di euro netti più bonus. L’Inter, però, affonderebbe il colpo sul centrocampista soltanto nel caso in cui il giocatore si liberasse a parametro zero dal Barcellona.

Saranno giorni caldi, questi, sul fronte Vidal-Barça: il calciatore, infatti, tratterà la risoluzione del contratto per poi volare da Conte. Vidal, con il suo entourage, cercherà di forzare i tempi con il club catalano anche se, a quanto pare, il Barcellona vorrebbe prima definire, in un modo o in un altro, la vicenda Lionel Messi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>