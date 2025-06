Calciomercato Inter, ecco da cosa dipende il futuro di Pio Esposito | VIDEO

Rientrato all'Inter dopo l'ultima stagione nello Spezia, il centravanti Francesco Pio Esposito potrebbe ripartire in questo calciomercato

Reduce da un'ottima stagione con lo Spezia, Francesco Pio Esposito - giovane attaccante dell'Inter - ha convinto tutti durante i 45 minuti giocati contro gli Urawa Red Diamonds. Cristian Chivu lo lanciò in Primavera e in rosa mancano ancora un paio di attaccanti. Il futuro del 19enne, così, dipenderà in gran parte ... dal River Plate. Guarda il video con le news di calciomercato