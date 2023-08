Inter, la prima esperienza in nerazzurro di Arnautovic | VIDEO

Marko Arnautovic tornerà all'Inter ben 13 anni dopo la sua prima esperienza in maglia nerazzurra. Mario Balotelli lo definiva "il più folle"

Marko Arnautovic è a un passo dal ritorno all'Inter: nel 2009-2010, l'annata del Triplete con José Mourinho, si distinse per le bizzarrie fuori dal rettangolo verde. Rivediamo, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le fasi salienti della prima esperienza dell'attaccante austriaco in maglia nerazzurra