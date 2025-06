Calciomercato, Immobile può tornare in Serie A: quanti gol può fare? | VIDEO

Ciro Immobile, reduce da una buona stagione in Turchia con la maglia del Beşiktaş, può tornare in Italia in questo calciomercato estivo

Il Bologna per questa sessione di calciomercato ha messo gli occhi sull’ex bomber della Nazionale Italiana, Ciro Immobile, che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia. Nonostante i 35 anni compiuti, è reduce da una buona stagione in Turchia con la maglia del Beşiktaş, chiusa con 19 gol in tutte le competizioni. Riuscirà a tornare ai suoi livelli in Serie A? Guarda il video